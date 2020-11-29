Полиция начала фиксировать нарушения на втором туре выборов в Черновцах

КИЕВ. 29 ноября. УНН. По состоянию на 11:00 воскресенья, 29 ноября, в полицию Черновицкой области поступило одно сообщение о нарушении избирательного законодательства во время проведения выборов Черновицкого городского головы. В Черновцах полицейские задокументировали нарушение законодательства членами избирательной комиссии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Буковины.

"Сегодня, 29 ноября, на спецлинию "102" обратился наблюдатель Гражданской сети ОПОРА и сообщил, что на одном из избирательных участков члены УИК расписались в пустых бланках протоколов о подсчете голосов избирателей", - говорится в сообщении.

Выехав по указанному адресу, следственно-оперативная группа Черновицкого отдела полиции опросила заявителя, членов УИК и задокументировала правонарушение.

На данный момент следователи решают вопрос внесения сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 4 статьи 158-3 (Фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Также в полиции Буковины отметили, что "на данный момент ситуация во время волеизъявления граждан контролируемая".

Напомним, наблюдатели сообщили о первых нарушениях, которые обнаружили в день второго тура выборов мэра Черновцов, 29 ноября. В частности, они касаются нехватки избирательных урн, досрочного заполнения протокола подсчета голосов.