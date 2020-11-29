Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,44 0,0000  EUR: 33,85 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Синоптики дали прогноз погоды на первые дни зимы
Синоптики дали прогноз погоды на первые дни зимы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
30705

Кабмин рассматривает возможность "интеллектуального локдауна" - Арахамия

Кабмин рассматривает возможность "интеллектуального локдауна" - Арахамия

Давид Арахамия

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Кабинет министров Украины рассматривает возможность введения "интеллектуального локдауна", который будет учитывать реалии с заболеваемостью коронавирусным заболеванием COVID-19 в каждом регионе. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНН.

"Вероятность полного локдауна 90%. Есть шансы, что нам повезет, но пока выглядит так, что вероятность очень высока. Теперь вопрос, как его правильно ввести и в каком формате. Правительство заявляет об определенном интеллектуальном локдауне. То есть не тот полный локдаун, который был весной, а такой... скорректированный на реалии в каждом регионе, в частности общественный транспорт и т.д.", - заявил Арахамия.

"Слуга народа" также оценил возможность остановки общественного транспорта во время карантина.

"Давайте рассмотрим. Если мы сделаем локдаун условно завтра, то все предприятия работают, и мы в этом локдауне должны погасить общественный транспорт, например, киевское метро. В этом случае мы столкнемся с огромными трудностями по развозке людей, каким образом они доберутся до работы. Если это произойдет, например, 27 декабря, то вообще-то эта проблема (транспортная - ред.) снимается сама. С точки зрения последствий и неудобств для людей - конечно, это испортит новогодние праздники, однако это не так сильно ударит по экономике", - сказал он.

На текущем этапе правительство ограничилось "карантином выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. В правительстве идут разговоры о том, что возможен локдаун на несколько недель в декабре.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Коронавирус, карантин, Слуга народа, Давид Арахамия

В тексте упоминаются

Арахамия Давид
Арахамия Давид
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.