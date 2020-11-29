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Шмыгаль обсудил ведение бизнеса в Украине с турецкими инвесторами

Шмыгаль обсудил ведение бизнеса в Украине с турецкими инвесторами

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Турцию провел круглый стол с турецкими топ-компаниями с общим портфелем инвестиций 5 млрд долларов. Они обсудили ведение бизнеса в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время рабочего визита в Турецкую Республику 29 ноября провел круглый стол с турецкими топ-компаниями с общим портфелем инвестиций 5 млрд долларов... Участники круглого стола обсудили актуальные вопросы ведения бизнеса в Украине", - говорится в сообщении.

По словам Дениса Шмыгаля, несмотря на пандемию COVID-19, Украина и Турция активно развивают двусторонние отношения. Так, Украина в последнее время сделала много конкретных шагов навстречу инвесторам.

"Это либерализация рынка земли сельскохозяйственного назначения, медицинская реформа, развитие электронного управления, а также облегчение условий для ведения бизнеса и инвестирования, в частности развитие государственно-частного партнерства", - сказал Денис Шмыгаль.

Он отметил, что Украина имеет амбициозные планы по построению и реконструкции украинской инфраструктуры: автомобильных дорог, мостов, энергетической и медицинской инфраструктуры, а также инфраструктуры в сфере водоснабжения и переработки мусора.

"Инструменты, которые дадут нам возможность развивать эти направления, это государственно-частное партнерство и государственные гарантии. На данный момент мы работаем и уже сделали существенный прогресс в законодательном кругу в продвижении подобных инструментов в Украине", - добавил Премьер-министр.

По его словам, наиболее перспективными сферами для инвестиций в Украине является агропромышленный комплекс, перерабатывающая промышленность, энергетика, инфраструктура, туристическая отрасль, а также те сферы, где Украина имеет конкурентные преимущества, в частности ІТ.

Он добавил, что Украина имеет широкий спектр предложений для инвестирования и реализации современных проектов, и Украина и Турция не должны сбавлять обороты сотрудничества.

"Одним из значительных шагов в развитии наших двусторонних отношений должно стать подписание Соглашения о свободной торговле", - отметил Денис Шмыгаль.

Напомним, Денис Шмыгаль начал свой визит в Турцию.

Источник: УНН
Теги: бизнес, инвестиции, Турция, Денис Шмыгаль

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