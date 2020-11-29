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ЦИК: явка на 13 часов во втором туре выборов мэра Черновцов составила 7,2%

ЦИК: явка на 13 часов во втором туре выборов мэра Черновцов составила 7,2%

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Явка на втором туре выборов мэра в Черновцах на 13:00 составила лишь 7,2%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Явка в Черновцах на 13:00 - 7,2%. До закрытия участков меньше 6 часов", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным полиции, в Черновцах, где 29 ноября проходит второй тур выборов мэра, открытие избирательных участков произошло вовремя и без нарушений. ЦИК также заявила , что голосование проходит в штатном режиме.

По состоянию на 11:00 воскресенья, 29 ноября, в полицию поступило одно сообщение о нарушении избирательного законодательства на выборах Черновицкого городского головы.

29 ноября в Черновцах повторно голосуют на выборах городского головы. Во "второй тур" прошли Роман Кличук от партии "Единая альтернатива" и Виталий Михайлишин, который является кандидатом от "Команды Михайлишина".

В повторном голосовании в целом смогут принять участие ориентировочно более 185,5 тыс. избирателей.

Результаты голосования должны быть установлены не позднее, чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 4 декабря 2020 года включительно.

Источник: УНН
Теги: ЦИК, местные выборы, Черновцы и Черновицкая область
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