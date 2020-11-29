Выборы мэра Черновцов: из-за нарушений открыли уже два производства

КИЕВ. 29 ноября. УНН. По состоянию на 18:00 воскресенья, 29 ноября, полицейские зарегистрировали 9 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства во втором туре выборов мэра Черновцов, открыто два уголовных производства. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Буковины.

"По состоянию на 18:00 полицейские зарегистрировали 9 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства. В частности, в обращениях говорилось об осуществлении избирателями фото- и видеофиксации в кабинах для голосования, незаконной агитации и вероятной попытке подкупа избирателей. Также буковинские правоохранители зарегистрировали два случая незаконных действий с избирательными бюллетенями. По обоим фактам следователи начали уголовные производства", - говорится в сообщении.

Одно из производств открыли из-за досрочного подписания протокола о подсчете голосов избирателей.

Еще одно уголовное производство полицейские начали по факту выдачи членом комиссии двух бюллетеней одному лицу. Таким образом женщина-избиратель осуществила волеизъявление за себя и своего сына. Такие противоправные действия квалифицируются по признакам части 3 статьи 158-1 (Незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза, похищение, повреждение, сокрытие или уничтожение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме) Уголовного кодекса Украины.

"Информацию по другим 7 сообщениям, касающимся выборов Черновицкого городского головы, правоохранители сейчас проверяют. По результатам проверок сотрудники полиции примут соответствующие решения", - указали в полиции.

29 ноября проходит повторное голосование на выборах Черновицкого городского головы. Во втором туре за место главы Черновцов соревнуются кандидаты Роман Кличук ("Единственная альтернатива") и Виталий Михайлишин ("Команда Михайлишина").