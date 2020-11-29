В Черновцах обнародовали первые экзитполы: на выборах мэра побеждает Кличук

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Во втором туре выборов мэра Черновцов, по данным экзитполов, победу одерживает кандидат от партии "Единая альтернатива" Роман Кличук. Об этом свидетельствуют данные экзитпола Info Sapiens на заказ PGR Consulting Group LLC на 18:30, передает УНН.

Так, результаты экзитпола, проведенного компанией InfoSapiens, следующие:

Роман Кличук - 61,1%

Виталий Михайлишин - 38,5%.

"Результаты экзитпола по состоянию на 18:30 во втором туре выборов городского головы в Черновцах: Кличук Роман Васильевич набрал 61,1%, Михайлишин Виталий Михайлович набрал 38,5%. Черточками указана погрешность исследования, но отрыв слишком большой, чтобы что-то могло измениться", - сказала заместитель директора Info Sapiens Инна Волосевич во время представления результатов экзитпола.

Позже представят и финальные результаты.

Опрошено 2095 респондентов на выходе из 50 избирательных участков, максимальная погрешность 2,8 п.п.

Результаты экзит-пола, проведенного Институтом социологии Маковецкого, которые приводит издание "Молодой буковинец", следующие:

Роман Кличук - 59,1%

Виталий Михайлишин - 40,9%

Напомним, 29 ноября в Черновцах повторно голосовали на выборах городского головы. Во "второй тур" прошли Роман Кличук от партии "Единая альтернатива" и Виталий Михайлишин, который является кандидатом от "Команда Михайлишина".

Результаты голосования должны быть установлены не позднее, чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 4 декабря 2020 года включительно.

Явка избирателей в Черновцах на 16 часов составила 17,54%.