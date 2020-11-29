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На одном из участков в Черновцах приостанавливали голосование из-за загоревшейся электропроводки

На одном из участков в Черновцах приостанавливали голосование из-за загоревшейся электропроводки

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. На одной из УИК в Черновцах приостанавливали голосование, так как загорелась электропроводка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Гражданской сети ОПОРА.

"В Черновцах на участке № 730503 горела проводка электропередачи. Это привело к дискомфорту для членов УИК и избирателей, поскольку электроэнергию выключили и приостановили процесс голосования на 20 минут", - говорится в сообщении.

С помощью огнетушителя замыкание локализовали и предупредили возгорание помещения. Работа участковой избирательной комиссии восстановлена.

29 ноября состоялось повторное голосование на выборах Черновицкого городского головы. Во втором туре за место главы Черновцов соревнуются кандидаты Роман Кличук ("Единственная альтернатива") и Виталий Михайлишин ("Команда Михайлишина"). По данным экзит-полов, побеждает Кличук.

Источник: УНН
Теги: местные выборы, Черновцы и Черновицкая область
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