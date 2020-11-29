ЦИК: явка на 20 часов во втором туре выборов мэра Черновцов составляла 22,65%

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Явка на втором туре выборов мэра в Черновцах на 20:00 составила лишь 22,65%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

“По информации от ТИК, средняя явка на выборах городского головы в Черновцах составила 22,65%. Для сравнения, 25 октября в Черновцах проголосовало 29,50%”, — сообщили в ЦИК.

В Центризбиркоме напомнили, что результаты голосования ТИК должны установить до 4 декабря включительно.

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