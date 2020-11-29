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ЦИК: явка на 20 часов во втором туре выборов мэра Черновцов составляла 22,65%

ЦИК: явка на 20 часов во втором туре выборов мэра Черновцов составляла 22,65%

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Явка на втором туре выборов мэра в Черновцах на 20:00 составила лишь 22,65%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

“По информации от ТИК, средняя явка на выборах городского головы в Черновцах составила 22,65%. Для сравнения, 25 октября в Черновцах проголосовало 29,50%”, — сообщили в ЦИК.

В Центризбиркоме напомнили, что результаты голосования ТИК должны установить до 4 декабря включительно.

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Как ранее сообщила Гражданская сеть ОПОРА, явка избирателей в Черновцах по состоянию на 20:00 составила 23% (погрешность — 1,73%).

Напомним, что 29 ноября проходило повторное голосование на выборах Черновицкого городского головы. Во втором туре за место главы Черновцов соревнуются кандидаты Роман Кличук (“Единственная альтернатива”) и Виталий Михайлишин (“Команда Михайлишина”).

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦВК, ЦИК, Украина, Черновцы и Черновицкая область
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