ЦИК: явка на 20 часов во втором туре выборов мэра Черновцов составляла 22,65%
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Явка на втором туре выборов мэра в Черновцах на 20:00 составила лишь 22,65%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
“По информации от ТИК, средняя явка на выборах городского головы в Черновцах составила 22,65%. Для сравнения, 25 октября в Черновцах проголосовало 29,50%”, — сообщили в ЦИК.
В Центризбиркоме напомнили, что результаты голосования ТИК должны установить до 4 декабря включительно.
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Как ранее сообщила Гражданская сеть ОПОРА, явка избирателей в Черновцах по состоянию на 20:00 составила 23% (погрешность — 1,73%).
Напомним, что 29 ноября проходило повторное голосование на выборах Черновицкого городского головы. Во втором туре за место главы Черновцов соревнуются кандидаты Роман Кличук (“Единственная альтернатива”) и Виталий Михайлишин (“Команда Михайлишина”).