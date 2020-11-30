"Ситуация ужасная": Степанов без предупреждения проверил областную больницу на Житомирщине

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов без предупреждения проверил три больницы в Житомирской области - две городские и одну областную. В частности, в областной больнице им.О.Ф.Гербачевського министр обнаружил ряд нарушений. Об этом Степанов рассказал в Facebook, передает УНН.

“Сегодня (29 ноября. — ред.) Проверил без предупреждения медучреждения Житомирщины. Посетил городскую больницу города Житомир № 1, городская больница № 2 им. В.П.Павлусенка и областную клиническую больницу им. О.Ф.Гербачевского. Все эти медицинские учреждения пока принимают пациентов с COVID-19”, — начал министр.

“Ситуация в первых двух больницах:

— кислородом эти медицинские учреждения обеспечены полностью, есть даже существенный запас концентраторов: в городской больнице № 1 свободных коек с кислородом под COVID-19 по состоянию на сейчас — 66, в больнице № 2 — 127.

— пообщался с несколькими пациентами — никаких проблем с госпитализацией у них не возникло Из лекарственных средств ничего не докупают, кроме витаминов;

— оптимистично настроен и медицинский персонал, в частности проблем с надбавками там также нет”, — рассказал Степанов.

Впрочем, по словам главы Минздрава, немало проблемных вопросов оказалось в Житомирской областной больнице.

“В лечения COVID-19 это заведение было отведено еще 6 ноября, однако договор с Национальной службой здоровья у них до сих пор не подписан. В то же время там уже принимают больных коронавирусом, на сегодня туда госпитализированы 11 человек. Завтра именно по этому вопросу начну рабочий день — дам руководству НСЗУ поручения относительно срочного заключения соответствующего договора”, — написал Степанов.

Министр сообщил, что с инфекционным контролем в Житомирской областной больнице — “ситуация ужасная, ведь его нет”.

“Кроме того, как мне стало известно после разговора с врачами, они не имеют полного доступа к средствам индивидуальной защиты, которыми заведение обеспечено полностью”, — написал глава Минздрава. Он также добавил, что обнаружил существенные проблемы с подачей адекватной статистики по кислородных точках. “Подано было 117, в реальности же — 66”, — пояснил он.

“Оказалось, что в статистику попадают вроде „свободные“ кислородные точки, однако они расположены в отделениях, не отведенные под лечения COVID-19 (например, реанимационных, где лечатся больные с инфарктами или инсультами). Это недопустимо, ведь они НЕ МОГУТ (!!) быть использованы COVID-19. Уже поручил разобраться с этим”, — написал Степанов.

Он также сообщил, это его первая командировка после болезни. “До этого я пытался посещать региональные медучреждения раз в две недели. Я и дальше буду это делать, в частности без предупреждения”, — рассказал Степанов, и добавил, что его заместители имеют такое же задание. “Сегодня с незапланированной инспекцией в Киевской области находилась Ирина Микичак, а в Черкасской области — Виктор Ляшко”, — добавил он.

Ранее Степанов рассказал, что из-за трагедии на Львовщине проверят все больницы страны.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 722 679 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 12 213 — летальные.