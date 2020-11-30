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Глава Евросовета выступил за единую политику в отношении России с США при Байдене

Глава Евросовета выступил за единую политику в отношении России с США при Байдене

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Председатель Европейского совета Шарль Мишель считает, что Евросоюз должен предложить Джо Байдену, который, судя по всему, станет 46-м президентом США, выработать единую политику в отношении России, Ирана, Китая, Турции и других стран. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщило информагентство dpa со ссылкой на проект предложений Мишеля по выстраиванию отношений с новым американским лидером, передает УНН опираясь на DW.

Кроме того, глава Евросовета настаивает на скорейшем прекращении торговой войны США и Европейского Союза и снятия вызванных ей таможенных сборов. Брюсселю следует предложить Вашингтону “позитивный торговый порядок”, убежден Шарль Мишель. Кроме торговли, он относит к пунктам тесного сотрудничества с США вопросы защиты климата, политики мультилатерализма, обеспечения мира, а также борьбы с пандемией COVID-19.

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Так, председатель Евросовета рассчитывает, что Соединенные Штаты поддержат справедливое распределение вакцин в мире. Кроме того, обе стороны должны работать над повторным открытием своих границ для туристических поездок, как только позволит эпидемиологическая ситуация, отмечает он. Шарль Мишель также указывает на общие интересы Брюсселя и Вашингтона в кибербезопасности, борьбе с терроризмом и противостоянии гибридным угрозам.

Отношения США и ЕС при новом главе Белого дома станут темой обсуждений на саммите Евросоюза в начале декабря. Европейскому Союзу следует выступать единым блоком и укреплять свою стратегическую автономию, чтобы лучше представлять собственные интересы, подчеркивается в проекте предложений Мишеля. Несколькими днями ранее глава Евросовета провел телефонный разговор с Джо Байденом и пригласил его принять участие в саммите ЕС в 2021 году.

Как ранее сообщал Bloomberg, Турция хочет наладить связи с США из-за разногласий с Россией.

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Источник: УНН
Теги: США, ЕС, Джо Байден
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