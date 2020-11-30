Разумков вылечился от коронавируса

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, который около двух недель назад заболел COVID-19, получил отрицательный результат теста на коронавирус. Копию результатов своего теста он обнародовал в Facebook, передает УНН.

"Наконец снова привычный рабочий график! Еще раз всем спасибо за искреннюю поддержку!" - написал Разумков и сопроводил сообщение копией своего теста на коронавирус, который является отрицательным.

Как сообщал УНН ранее, 11 ноября у председателя ВР Дмитрия Разумкова подтвердили коронавирус.

После чего он передал свои полномочия заместителю председателя ВР Елене Кондратюк, ведь у его первого заместителя Руслана Стефанчука также обнаружили коронавирус.

Добавим, в Украине на утро 30 ноября зафиксировано уже 732 625 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели - 345 149 человек, летальных исходов - 12 327. На данный момент болеет 375 149 человек. Прирост случаев заболевания за последние сутки - меньше 10 000, традиционное уменьшение количества случаев на выходных.