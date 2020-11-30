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В ТКГ отреагировали на попытки боевиков заминировать позиции украинских военных на Донбассе

В ТКГ отреагировали на попытки боевиков заминировать позиции украинских военных на Донбассе

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе отреагировала на попытки диверсионно-разведывательных групп провести минирование позиций украинских военных и отметили, что это свидетельствует о несоблюдении врагом договоренностей, достигнутых во время заседания ТКГ, в связи с чем они ждут ответной реакции Министерства иностранных дел Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Украинской делегации для участия в Трехсторонний контактной группе.

"Согласно сообщению штата ООС... Российско-оккупационные войска коварно нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года... Так, в полосе ответственности одной из бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи недалеко от Луганского, с наблюдательного пункта было обнаружено подход ДРГ противника к украинским позициям. Слаженными действиями военнослужащих подразделений Объединенных сил были сорваны попытки вражеских диверсантов провести минирование позиций наших войск и отказаться в дальнейшем от выполнения диверсионных мероприятий. После огневого контакта противник отошел", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при осмотре пути отступления вражеской ДРГ обнаружили средства минирования российского производства, в том числе три МОН-50 и оснащенный кассетный контейнер типа КСФ-1 с минами типа ПФМ-1, которые запрещены Женевской конвенцией. Кроме того, были обнаружены личные вещи и бронежилет с позывными "Мартин", "Худой" и "Григор", 2 вещевых мешки, бухта кабеля, 4 магазина, снаряженные патронами 5,45 мм.

"Проведение разведки с использованием БПЛА свидетельствует о несоблюдении врагом договоренностей, достигнутых во время заседания Трехсторонней контактной группы. О дерзких и опасных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно было сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. Ждем также соответствующей реакции МИДа Украины", - указано в сообщении.

Напомним, в штабе ООС отчитались о срыве попытки вражеской диверсионно-разведывательной группы провести минирование позиций украинских военных.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, диверсии, контактная группа
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