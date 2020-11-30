Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,47 0,0253  EUR: 33,96 0,1141 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Заседание согласительного совета ВР
Эксклюзивные новости УНН
Арестович объяснил, почему Украина созывает внеочередное заседание ТКГ
Арестович объяснил, почему Украина созывает внеочередное заседание ТКГ
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
4770

Выборы в Черновцах: в протоколе УИК о подсчете голосов обнаружили нарушения

Выборы в Черновцах: в протоколе УИК о подсчете голосов обнаружили нарушения

КИЕВ. 30 ноября. УНН. На одном из избирательных участков в Черновцах в протоколе о подсчете голосов было отмечено 13 фамилий членов участковой избирательной комиссии с подписями возле них, в то время, как присутствующих членов комиссии было 12. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Гражданскую сеть ОПОРА.

"На избирательном участке 730502 в Черновцах наблюдательница ОПОРЫ зафиксировала в протоколе о подсчете голосов 13 фамилий членов участковой избирательной комиссии с подписями возле них, в то время, как присутствующих членов комиссии было 12. По словам наблюдательницы, в течение дня с 7:00 и до завершения вечернего заседания участковой избирательной комиссии работало 12 членов комиссии. Наблюдательница не выходила за пределы помещения для голосования. При этом в протоколе поставлены подписи 13 человек с указанными фамилиями. Наблюдательница написала заявление в полицию", - говорится в сообщении.

Указано, что согласно ч. 4 ст. 251 Избирательного кодекса Украины протоколы имеют право подписать присутствующие на заседании во время подсчета голосов избирателей кандидаты, доверенные и уполномоченные лица.

Напомним, что 29 ноября проходило повторное голосование на выборах Черновицкого городского головы. Во втором туре за место главы Черновцов соревновались кандидаты Роман Кличук ("Единственная альтернатива") и Виталий Михайлишин ("Команда Михайлишина"). Средняя явка составила 22,65%.

ОПОРА зафиксировала около 80 инцидентов относительно избирательного процесса на этих выборах.

Во втором туре выборов мэра Черновцов, по данным экзит-полов, победу одерживает кандидат от партии "Единая альтернатива" Роман Кличук.

Источник: УНН
Теги: наблюдатели, местные выборы, Черновцы и Черновицкая область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.