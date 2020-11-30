Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,47 0,0253  EUR: 33,96 0,1141 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Арестович объяснил, почему Украина созывает внеочередное заседание ТКГ
Арестович объяснил, почему Украина созывает внеочередное заседание ТКГ
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8865

НАПК назвало количество людей в реестре коррупционеров за ложь в декларации

НАПК назвало количество людей в реестре коррупционеров за ложь в декларации

КИЕВ. 30 ноября. УНН. С 2019 года в Реестр коррупционеров внесены 97 человек за умышленное непредоставление декларации или декларирование недостоверных сведений, 17 назначено наказание в виде лишения свободы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"НАПК внесло в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушениях (Реестр коррупционеров) 97 человек по статье 366-1 Уголовного кодекса Украины, то есть за умышленное непредоставление или предоставление заведомо недостоверных сведений в декларации, в течение всего времени существования реестра", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в реестр попали:

  • 42 депутата местных советов;
  • 15 должностных лиц органов Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (ГУИСУ);
  • 11 должностных лиц государственных и коммунальных предприятий;
  • 8 государственных служащих (в том числе работники Государственной фискальной службы, Пенсионного фонда Украины, Госгеокадастра, районных государственных администраций, государственные исполнители);
  • 6 должностных лиц органов Национальной полиции Украины;
  • 6 должностных лиц органов Государственной службы чрезвычайных ситуаций;
  • 3 судей;
  • 3 должностных лиц местного самоуправления;
  • 2 лесников;
  • 1 народный депутат Украины.

По результатам рассмотрения дел суды назначали следующие наказания:

  • 64 случая - общественные работы на срок 150-240 часов с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления сроком на 1-2 года. Чаще всего наказание применялось к депутатам местных советов;
  • 17 случаев - лишение свободы на срок от года до года и шести месяцев с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления сроком на 1-2 года.
  • 16 случаев - штраф от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть от ~42500 до ~51000 гривен) с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления сроком на 1-2 года. Чаще всего такие наказания получали государственные служащие и судьи.

"Напоминаем, что из-за решения КСУ от 27.10.2020 № 13-р/2020 декларантов не могут привлекать к ответственности по статье 366-1 УКУ за умышленное непредоставление или предоставление заведомо недостоверных сведений в декларации. Также НАПК лишено возможности проводить полные проверки деклараций, получать заявления физических и юридических лиц о нарушении требований ЗУ "О предупреждении коррупции", составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с коррупцией и т.д.", - добавили в НАПК.

Напомним, в реестр коррупционеров в октябре попали 600 человек.

С 4 февраля 2019 года Национальным агентством начато ведение Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, или, как его называют, реестра коррупционеров.

Источник: УНН
Теги: коррупция, НАПК
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.