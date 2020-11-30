НАПК назвало количество людей в реестре коррупционеров за ложь в декларации

КИЕВ. 30 ноября. УНН. С 2019 года в Реестр коррупционеров внесены 97 человек за умышленное непредоставление декларации или декларирование недостоверных сведений, 17 назначено наказание в виде лишения свободы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"НАПК внесло в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушениях (Реестр коррупционеров) 97 человек по статье 366-1 Уголовного кодекса Украины, то есть за умышленное непредоставление или предоставление заведомо недостоверных сведений в декларации, в течение всего времени существования реестра", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в реестр попали:

42 депутата местных советов;

15 должностных лиц органов Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (ГУИСУ);

11 должностных лиц государственных и коммунальных предприятий;

8 государственных служащих (в том числе работники Государственной фискальной службы, Пенсионного фонда Украины, Госгеокадастра, районных государственных администраций, государственные исполнители);

6 должностных лиц органов Национальной полиции Украины;

6 должностных лиц органов Государственной службы чрезвычайных ситуаций;

3 судей;

3 должностных лиц местного самоуправления;

2 лесников;

1 народный депутат Украины.

По результатам рассмотрения дел суды назначали следующие наказания:

64 случая - общественные работы на срок 150-240 часов с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления сроком на 1-2 года. Чаще всего наказание применялось к депутатам местных советов;

17 случаев - лишение свободы на срок от года до года и шести месяцев с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления сроком на 1-2 года.

16 случаев - штраф от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть от ~42500 до ~51000 гривен) с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления сроком на 1-2 года. Чаще всего такие наказания получали государственные служащие и судьи.

"Напоминаем, что из-за решения КСУ от 27.10.2020 № 13-р/2020 декларантов не могут привлекать к ответственности по статье 366-1 УКУ за умышленное непредоставление или предоставление заведомо недостоверных сведений в декларации. Также НАПК лишено возможности проводить полные проверки деклараций, получать заявления физических и юридических лиц о нарушении требований ЗУ "О предупреждении коррупции", составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с коррупцией и т.д.", - добавили в НАПК.

Напомним, в реестр коррупционеров в октябре попали 600 человек.

С 4 февраля 2019 года Национальным агентством начато ведение Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, или, как его называют, реестра коррупционеров.