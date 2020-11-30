Законопроект о поддержке бизнеса рассмотрят на этой неделе, если согласится оппозиция - Разумков

КИЕВ. 30 ноября. УНН. На этой неделе в стенах Верховной Рады возможно рассмотрение законопроектов Президента Владимира Зеленского о поддержке предпринимателей, для этого требуется согласие одной из оппозиционных фракций. Об этом заявил Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании Согласительного совета в ВР, передает корреспондент УНН.

“О законопроектах, связанных с помощью бизнеса, они были внесены президентом государства на прошлой неделе. Это пакет из трех законопроектов, он охватывает работу нескольких комитетов. Также сегодня утром на встрече с представителями депутатских фракций и групп мы их проговорили, там есть некоторые аспекты, но в целом почти все согласились применить такую же „ковидную“ процедуру. Единственное — мы ждем еще ответа от ОПЗЖ”, — сказал Разумков.

Он напомнил, что для того, чтобы применить “ковидную” процедуру Ad hoc, нужна поддержка всех депутатских фракций и групп.

“Тогда мы сможем рассматривать все три законопроекта в стенах ВР на этой неделе”, — заявил председатель ВР.

На прошлой неделе в Верховной Раде зарегистрировали президентский законопроект о поддержке субъектов хозяйствования и застрахованных лиц на период карантина.