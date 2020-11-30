Кабмин подал в ВР законопроект об изменениях в избирательный кодекс

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 4440, поданный Кабинетом министров о внесении изменений в избирательный кодекс Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

Так, правительство сегодня, 30 ноября, подало в ВР законопроект о внесении изменений в Избирательный кодекс Украины. Инициатором законопроекта является премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, а главным комитетом - Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, который возглавляет Андрей Клочко.

Напомним, сообщал, что Комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства обратился в Центральную избирательную комиссию с предложением предоставить анализ проблематики избирательного законодательства по итогам местных выборов, чтобы наработать изменения.