Разумков раскритиковал комитет по правовой политике за "безалаберность"

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков раскритиковал комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, не собравшийся на заседание, несмотря на поручение спикера парламента. Об этом он заявил во время своего видео-включения на заседании Согласительного совета в ВР, передает корреспондент УНН.

"У меня дважды было поручение к комитету по правовой политике о проведении заседания комитета. К сожалению, оно не состоялось. Я понимаю, что кто-то - болеет, кто-то - не болеет. Но если мы за две недели не можем провести заседание и рассмотреть только 4 вопроса, то возникает логичный вопрос у меня - а что мы делаем? Я думаю, что сегодня Верховная Рада должна демонстрировать свою эффективность, и я думаю, что это просто какая-то безалаберность, а не некомпетентность", - сказал Разумков.

По его словам, в повестке дня комитета стояли именно вопросы о помощи рабочей группе по КСУ для выхода из той кризисной ситуации, которая возникла после беспрецедентного решения Конституционного Суда.

Он отметил, что дважды комитету было поручено собраться и предоставить письменные предложения рабочей группе по этим вопросам, но этого не произошло.

"Я думаю, что мы получаем достаточно большую заработную плату, особенно в тех условиях, в которых работает сегодня парламент, чтобы нам хватало времени и таланта заниматься непосредственно своей работой. Если нет, то об этом стоит честно говорить и признавать ошибки. Если мы не можем за две недели провести соответствующее заседание комитета, то у меня вопрос и к руководству комитета, и к аппарату. Я прошу разобраться относительно деятельности секретариата. Почему народные депутаты не были уведомлены своевременно? Почему не была обеспечена организация, и почему дважды не выполнено поручение главы? С соответствующим принятием решений в отношении коллег, которые приобщены к этому процессу", - заявил председатель ВРУ.

Напомним, на прошлой неделе при участии Президента Украины Владимира Зеленского состоялось заседание Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, он призвал ВР как можно скорее принять законопроекты по решению антикоррупционного кризиса в стране из-за решения КСУ.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Позже к нему подали альтернативы, в том числе и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. На данный момент законопроекты в парламенте не рассмотрены, при этом создана рабочая группа, которая должна до 1 декабря разработать три законопроекта по урегулированию так называемого конституционного кризиса.