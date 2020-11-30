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Степанов этой неделе будет отчитываться в Раде

Степанов этой неделе будет отчитываться в Раде

Максим Степанов

КИЕВ. 30 ноября. УНН. На этой неделе на часе вопросов к правительству в Верховной Раде выступит министр здравоохранения Максим Степанов. Об этом сообщил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета в ВР, передает корреспондент УНН.

"Я услышал по часу вопросов к правительству единую позицию - по министру (здравоохранения - ред.) Максиму Степанову. Я думаю, остальные тоже не будут возражать. Поэтому, на час вопросов к правительству приглашаем министра здравоохранения", - сказал Разумков.

По его словам, Степанов уже вернулся к исполнению своих обязанностей.

На прошлой неделе министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что оправился от коронавируса и 28 ноября планирует вернуться к работе в министерство.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, ВРУ, отчет, Максим Степанов
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