Степанов этой неделе будет отчитываться в Раде

КИЕВ. 30 ноября. УНН. На этой неделе на часе вопросов к правительству в Верховной Раде выступит министр здравоохранения Максим Степанов. Об этом сообщил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета в ВР, передает корреспондент УНН.

"Я услышал по часу вопросов к правительству единую позицию - по министру (здравоохранения - ред.) Максиму Степанову. Я думаю, остальные тоже не будут возражать. Поэтому, на час вопросов к правительству приглашаем министра здравоохранения", - сказал Разумков.

По его словам, Степанов уже вернулся к исполнению своих обязанностей.

На прошлой неделе министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что оправился от коронавируса и 28 ноября планирует вернуться к работе в министерство.