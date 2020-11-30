Съездила в Крым: ведущей новостей российского канала запретили въезд в Украину

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Ведущая новостей российского телеканала "РБК" получила запрет въезда на 3 года за посещение Крыма. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности лиц, незаконно посещающих временно оккупированные территории Украины, Государственная пограничная служба проводит постоянно. Одну из нарушителей, гражданку Молдовы, пограничники остановили вчера в Винницкой области. Женщина следовала автобусом на въезд в Украину и планировала транзитом проехать в Россию", - указали в ведомстве.

Отмечается, что украинскую границу она пересекала в пункте пропуска "Могилев-Подольский".

"Во время паспортного контроля в отношении гражданки сработала база данных пограничного ведомства, ведь до ее попытки пересечь границу сотрудники ГПСУ уже имели предварительную информацию о ее незаконных путешествиях в оккупированный Крым", - добавили в ГПСУ.

Для выяснения всех обстоятельств была проведена дополнительная проверка. "Как удалось установить, 39-летняя женщина работает ведущей новостей на телеканале "РБК", а до этого - на ряде других каналов. Летом 2018-го данное лицо в нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее посещала украинский полуостров. На него она попадала с территории РФ", - вели дальше в ведомстве.

"За такие действия пограничники отказали иностранке в пересечении границы и на 3 года запретили въезд в Украину. На данный момент она возвращена в обратном направлении", - отметили в ГПСУ.

Добавим, на днях оператору "Russia Today" запретили въезд в Украину на три года.