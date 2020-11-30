Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,47 0,0253  EUR: 33,96 0,1141 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Арестович объяснил, почему Украина созывает внеочередное заседание ТКГ
Арестович объяснил, почему Украина созывает внеочередное заседание ТКГ
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7800

Съездила в Крым: ведущей новостей российского канала запретили въезд в Украину

Съездила в Крым: ведущей новостей российского канала запретили въезд в Украину

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Ведущая новостей российского телеканала "РБК" получила запрет въезда на 3 года за посещение Крыма. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности лиц, незаконно посещающих временно оккупированные территории Украины, Государственная пограничная служба проводит постоянно. Одну из нарушителей, гражданку Молдовы, пограничники остановили вчера в Винницкой области. Женщина следовала автобусом на въезд в Украину и планировала транзитом проехать в Россию", - указали в ведомстве.

Отмечается, что украинскую границу она пересекала в пункте пропуска "Могилев-Подольский".

"Во время паспортного контроля в отношении гражданки сработала база данных пограничного ведомства, ведь до ее попытки пересечь границу сотрудники ГПСУ уже имели предварительную информацию о ее незаконных путешествиях в оккупированный Крым", - добавили в ГПСУ.

Для выяснения всех обстоятельств была проведена дополнительная проверка. "Как удалось установить, 39-летняя женщина работает ведущей новостей на телеканале "РБК", а до этого - на ряде других каналов. Летом 2018-го данное лицо в нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее посещала украинский полуостров. На него она попадала с территории РФ", - вели дальше в ведомстве.

"За такие действия пограничники отказали иностранке в пересечении границы и на 3 года запретили въезд в Украину. На данный момент она возвращена в обратном направлении", - отметили в ГПСУ.

Добавим, на днях оператору "Russia Today" запретили въезд в Украину на три года.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, телеканал, Госпогранслужба, запрет
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.