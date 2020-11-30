МИД РФ заявил, что Париж якобы "оправдывает безответственность Украины"

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Парижу якобы следует более ответственно подходить к роли сопосредника в рамках нормандского формата, “предполагающего беспристрастное отношение к Киеву” и боевикам на территории ОРДЛО. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ в связи с заявлениями дипведомства Франции об отсутствии прогресса в Трехсторонней контактной группе по Донбассу по включению “формулы Штайнмайера” в законодательство Украины, пишет УНН.

“Призываем наших французских партнеров по нормандскому формату более ответственно подходить к роли сопосредника, которая предполагает беспристрастное отношение к Киеву, Донецку и Луганску, побуждающее их к полному выполнению Комплекса мер и нормандских решений”, — решили заявить в российском министерстве.

“Продолжаем с сожалением констатировать бездействие Киева в выполнении политических обязательств по „Комплексу мер“ и договоренностям „нормандского формата“. Однако на этот раз удивление вызвало не безответственное поведение украинской стороны, к которому все привыкли, а то, что оно стало одобрительно восприниматься официальным Парижем”, — также сообщили российские дипломаты.

Российский МИД также заявил, что: “На днях МИД Франции, комментируя слова одного из членов делегации Украины в Контактной группе о том, что закон об особом статусе Донбасса будет в очередной раз продлен без включения в него „формулы Штайнмайера“, оправдал это якобы затянувшимися дискуссиями в Контактной группе... Для выполнения этого решения не нужно ничего, кроме законотворческой работы украинских парламентариев. Никто, кроме них, не может внести изменения в законодательство Украины. Однако Верховная Рада и не думала к этому приступать”.

Напомним, украинская делегация в Трехсторонней контактной группе предлагает до конца текущего года провести новую встречу в Нормандском формате и подвести итоги договоренностей.