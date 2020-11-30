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Минюст: на средства от платы за "тюремный комфорт" отремонтировано более 20 бесплатных камер

Минюст: на средства от платы за "тюремный комфорт" отремонтировано более 20 бесплатных камер

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Минюсте сообщили, что от реализации 7-месячной программы "платных камер" было отремонтировано 24 бесплатные камеры для 156 заключенных. Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает УНН.

"24 бесплатные камеры для 156 заключенных - именно столько помещений в следственных изоляторах по всей Украине удалось отремонтировать за счет продажи платных камер. И это за около 7 месяцев с момента введения Минюстом такого экспериментального проекта", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что по состоянию на 19 ноября, в Украине на платных СИЗО заработали уже более 1,5 млн грн.

Как сообщалось ранее в УНН, "платные камеры" принесли госбюджету первый миллион гривен еще в начале октября.

Также напомним, Минюст изменил правила внутреннего распорядка в СИЗО.

Источник: УНН
Теги: тюрьма, Минюст, ремонт
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