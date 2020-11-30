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"Венецианка" сделает вывод о последствиях решения КСУ до 9 декабря - нардеп

"Венецианка" сделает вывод о последствиях решения КСУ до 9 декабря - нардеп

Андрей Костин

КИЕВ. 30 ноября. УНН. "Венецианская комиссия" до 9 декабря сделает вывод о последствиях решения Конституционного суда Украины относительно антикоррупционных законов. Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам правовой политики Андрей Костин на заседании согласительного совета в понедельник, передает корреспондент УНН.

"В среду состоится онлайн-визит экспертов "Венецианской комиссии" по обращению Президента Украины, касающееся последствий решения Конституционного суда Украины. Это также состоится в четверг, поэтому я думаю, что выводы "Венецианской комиссии", которые будут до 9 декабря приняты, также будут очень важными для парламента в разработке этих вопросов", - сказал Костин.

Как сообщал УНН, Президент Владимир Зеленский 25 декабря обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства государства после резонансного решения Конституционного суда.

Источник: УНН
Теги: Венецианская комиссия, КСУ, ВРУ
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