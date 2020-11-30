Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,47 0,0253  EUR: 33,96 0,1141 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Арестович объяснил, почему Украина созывает внеочередное заседание ТКГ
Арестович объяснил, почему Украина созывает внеочередное заседание ТКГ
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7365

Стефанчук призвал нардепов завтра взяться за президентский законопроект о народовластии

Стефанчук призвал нардепов завтра взяться за президентский законопроект о народовластии

Руслан Стефанчук

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал народных депутатов во вторник, 1 декабря, приступить к рассмотрению законопроекта о народовластии во втором чтении. Об этом он заявил во время заседания Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

"Я еще раз призываю по возможности, я знаю что все процедуры уже пройдены, завтра - это исторический день для Украины, перейти к рассмотрению законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум №3612, который был внесен Президентом Владимиром Зеленским", - сказал первый заместитель главы ВР.

Он заявил, что в качестве главы рабочей группы по народовластию подтверждает, что по наработкам парламентарии получили положительные заключения Венецианской комиссии.

Также, по словам Стефанчука, нардепы получили поддержку национальных институтов, а также учли более трети поправок.

Напомним, Верховная Рада должна была еще на позапрошлой неделе рассмотреть законопроект о народовластии через всеукраинский референдум.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, референдумы, законопроект, нардепы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.