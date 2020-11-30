Стефанчук призвал нардепов завтра взяться за президентский законопроект о народовластии

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал народных депутатов во вторник, 1 декабря, приступить к рассмотрению законопроекта о народовластии во втором чтении. Об этом он заявил во время заседания Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

"Я еще раз призываю по возможности, я знаю что все процедуры уже пройдены, завтра - это исторический день для Украины, перейти к рассмотрению законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум №3612, который был внесен Президентом Владимиром Зеленским", - сказал первый заместитель главы ВР.

Он заявил, что в качестве главы рабочей группы по народовластию подтверждает, что по наработкам парламентарии получили положительные заключения Венецианской комиссии.

Также, по словам Стефанчука, нардепы получили поддержку национальных институтов, а также учли более трети поправок.

Напомним, Верховная Рада должна была еще на позапрошлой неделе рассмотреть законопроект о народовластии через всеукраинский референдум.