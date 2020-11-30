Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,47 0,0253  EUR: 33,96 0,1141 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Арестович объяснил, почему Украина созывает внеочередное заседание ТКГ
Арестович объяснил, почему Украина созывает внеочередное заседание ТКГ
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
15375

Раде рекомендуют принять законопроект о всеукраинском референдуме

Раде рекомендуют принять законопроект о всеукраинском референдуме

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует Верховной Раде принять во втором чтении и в целом проект Закона о народовластии через всеукраинский референдум. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

"Комитет на своем заседании 18 ноября повторно рассмотрел во втором чтении проект Закона о народовластии через всеукраинский референдум №3612 и замечания Главного юридического управления Аппарата Верховной Рады Украины в окончательной редакции данного законопроекта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время подготовки ко второму чтению членами Комитета было подано 160 новых предложений к этому законопроекту, которые были рассмотрены на заседании Комитета.

"Всего в ходе рассмотрения законопроекта Комитетом обработано 1386 предложений, поступивших от 49 народных депутатов как субъектов права законодательной инициативы, из которых: 366 предложений учтено, 39 - учтены частично, 52 - учтены редакционно, 929 - отклонены. Комитетом также поддержаны поправки и предложения, которые были направлены на учет рекомендаций, высказанных в срочном совместном заключении Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианской комиссии) и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ)", - указано в сообщении.

Сообщается, что в частности, это предложения относительно:

- одновременного проведения общегосударственных, очередных местных выборов и всеукраинского референдума;
- требований к формулировке вопроса, выносимого на всеукраинский референдум;
- проведение теледебатов между участниками процесса всеукраинского референдума.

"Кроме того, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии был увеличен срок сбора подписей под инициативой о проведении всеукраинского референдума по народной инициативе, усовершенствован алгоритм остановки и возобновления процесса всеукраинского референдума по обстоятельствам, которые являются основаниями для его остановки, установлен период, в течение которого закон или отдельные его положения, утратившие силу по результатам всеукраинского референдума не могут быть приняты парламентом в той же редакции и тому подобное. По результатам рассмотрения во втором чтении Комитет принял заключение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект №3612 во втором чтении и в целом", - говорится в сообщении.

Напомним, первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал народных депутатов во вторник, 1 декабря, приступить к рассмотрению законопроекта о народовластии во втором чтении.

Также напомним, Верховная Рада должна была еще на позапрошлой неделе рассмотреть законопроект о народовластии через всеукраинский референдум.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, референдумы, законопроект, комитет
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.