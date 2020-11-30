Коллегия судей ВАКС обратилась к Венедиктовой из-за вмешательства в их деятельность

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Коллегия судей Высшего антикоррупционного суд обратилась в Высший совет правосудия и к Генеральному прокурору Украины с сообщением о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ВАКС.

Как сообщили в пресс-службе, одним из членов ВСП истребовано копии материалов судебного дела, рассмотрение которого не завершено, с целью оценки совершенных судьей процессуальных действий и принятых решений. Наряду с этим, истребование материалов сопровождалось предупреждением о привлечении судьи к ответственности, в случае невыполнения такого требования. По мнению судей, такие действия члена ВСП имеют признаки конфликта интересов, поскольку он осуществляет рассмотрение жалобы НААУ, членом которой является указанный член ВСУ.

"... учитывая положения части третьей статьи 48 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", по которым судья не обязан предоставлять объяснения по существу дел, находящихся в его производстве, коллегия судов ВАКС считает требования члена ВСП предоставить копии материалов дела, рассмотрение которого не закончено, противоречащим принципу независимости судей и является проявлением вмешательства в их деятельность как судей по осуществлению правосудия", - говорится в сообщении.

В ВАКС отметили, что вмешательство в осуществление правосудия противоречит ч.ч. 1, 2 ст. 126, ч. 1 ст. 129 Конституции Украины.

Также, коллегия судей ВАКС заявила об отводе указанному члену ВСП, поскольку его действия вызывают сомнение в его беспристрастности.

"С учетом вышесказанного, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда просит рассмотреть это сообщение и принять соответствующие меры реагирования, предусмотренные законодательством Украины", - говорится в сообщении.

Ранее Высший совет правосудия обратился в Службу судебной охраны, Офис Генерального прокурора и Национальную полицию Украины относительно безотлагательного принятия мер по обеспечению личной безопасности судей, охраны здания суда и расследования взрыва во внутреннем дворе ВАКС.