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В Украине хотят ввести э-аудит для налогоплательщиков

В Украине хотят ввести э-аудит для налогоплательщиков

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Министерством финансов разработана Концепция внедрения электронного аудита (э-аудита) для налогоплательщиков. Э-аудита хотят ввести с 2027, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщили в пресс-службе, документ разработан во исполнение пункта 2 условий Меморандума о взаимопонимании между Украиной как Заемщиком и Европейским Союзом как Кредитором по получению Украиной макрофинансовой помощи.

Целью Концепции является переход на качественно новый уровень осуществления контрольно-проверочной работы, добавили в пресс-службе.

"Инструмент электронного аудита налогоплательщиков введен в различных странах мира и с каждым годом он доказывает свою эффективность. Такой механизм базируется на информации, полученной от налогоплательщиков в виде стандартного аудиторского файла (SAF-T), разработанного ОЭСР. Этот файл является легким в использовании и предназначен для осуществления мероприятий налогового контроля с применением специализированного программного обеспечения.

Автоматизированная обработка полученного аудиторского файла даст возможность для быстрого выявления наиболее рисковых как субъектов (налогоплательщиков), так и объектов (транзакций) для налоговых проверок", - говорится в сообщении.

Результаты такой обработки могут быть использованы для оперативного исправления выявленных расхождений налогоплательщиками или во время отбора налогоплательщиков для проведения налоговой проверки, отметили в пресс-службе.

В ведомстве также сообщили, что реализация Концепции предусмотрена на период до 2027 года, которая пройдет в три этапа:

Введение обязательного представления крупными плательщиками налогов на запрос контролирующего органа при проведении проверки стандартного аудиторского файла (SAF-T UA) и его анализ с помощью специализированного программного обеспечения с использованием современных методик аудита предполагается с 1 января 2023 года.

Введение обязательного представления всеми крупными налогоплательщиками стандартного аудиторского файла (SAF-T UA) предусматривается с 1 января 2025 года (при условии принятия соответствующих изменений в налоговое законодательство).

Введение обязательного представления всеми плательщиками НДС стандартного аудиторского файла (SAF-T UA) может быть введено не раньше 1 января 2027 года (при условии принятия соответствующих изменений в налоговое законодательство).

Как сообщал УНН, заместитель министра иностранных дел Дмитрий Сеник сказал, что Украина стремится стать технологическим хабом Европы.

Источник: УНН
Теги: Украина, налоги, Минфин, аудит
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