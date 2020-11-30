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В инфраструктуру Донбасса международные партнеры Украины инвестируют более 150 млн долларов - Минреинтеграции

В инфраструктуру Донбасса международные партнеры Украины инвестируют более 150 млн долларов - Минреинтеграции

КИЕВ. 30 ноября. УНН. При поддержке Всемирного банка, Международного банка реконструкции и развития и правительств европейских стран в Донецкой и Луганской областях внедряются новые инфраструктурные проекты. О ходе их реализации на заседании Национальной платформы "Диалог о мире и безопасную реинтеграцию" рассказал первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ростислав Замлинский. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции, информирует УНН.

"Благодарю правительства Франции за помощь в обеспечении Мариуполя питьевой водой. По этому проекту уже началось финансирование и в ближайшие годы в целом будет инвестировано 64 миллиона евро. Также уже подписаны документы с Всемирным банком, с МБРР, относительно так называемого проекта "3В", в рамках которого будет инвестировано 100 млн долларов в дорожное хозяйство, а также в аграрную промышленность. Начиная от современной лаборатории, которая будет обслуживать аграриев, заканчивая аграрными хабами, в частности элеваторами и другой инфраструктурой, необходимой для развития аграрного бизнеса", - заявил Замлинский.

Кроме того, первый заместитель рассказал о договоренности с Европейским банком реконструкции и развития и USAID по строительству железнодорожного пути в Луганской области.

Также Замлинский озвучил стратегическую позицию Минреинтеграции по созданию партнерского четырехугольника: "бизнес - власть - местная община - международные партнеры".

Как сообщалось ранее в УНН, послы стран Вышеградской группы в начале декабря посетят Донбасс.

Источник: УНН
Теги: Всемирный банк, Донбасс, деньги, инфраструктура, помощь
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