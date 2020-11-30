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Мустафа Джемилев получил медаль от министра иностранных дел Чехии

Мустафа Джемилев получил медаль от министра иностранных дел Чехии

Мустафа Джемилев

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев получил медаль "За заслуги в дипломатии" от министра иностранных дел Чехии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Министерства иностранных дел Украины.

"Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев получил награду министра иностранных дел Чехии Томаша Петршичека - медаль "За заслуги в дипломатии". Глава МИД Чехии наградил ряд выдающихся личностей из разных стран. Мустафа Джемилев, в частности, получил награду за "весомый вклад в течение жизни в защиту прав человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поскольку в связи с пандемией COVID-19 невозможно обеспечить участие лауреатов на церемонии вручения наград лично министром, медали будут переданы награжденным в заграничных дипломатических учреждениях.

Напомним, в День Достоинства и Свободы Мустафа Джемилев заявил, что "мы сделали свой цивилизационный выбор и не сойдем с пути".

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, награды, МИД Чехии, Мустафа Джемилев
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