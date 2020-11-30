Мустафа Джемилев получил медаль от министра иностранных дел Чехии

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев получил медаль "За заслуги в дипломатии" от министра иностранных дел Чехии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Министерства иностранных дел Украины.

"Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев получил награду министра иностранных дел Чехии Томаша Петршичека - медаль "За заслуги в дипломатии". Глава МИД Чехии наградил ряд выдающихся личностей из разных стран. Мустафа Джемилев, в частности, получил награду за "весомый вклад в течение жизни в защиту прав человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поскольку в связи с пандемией COVID-19 невозможно обеспечить участие лауреатов на церемонии вручения наград лично министром, медали будут переданы награжденным в заграничных дипломатических учреждениях.

Напомним, в День Достоинства и Свободы Мустафа Джемилев заявил, что "мы сделали свой цивилизационный выбор и не сойдем с пути".