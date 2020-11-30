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НСЗУ: в Бюджете-2021 недостаточно средств для вакцинации от COVID-19

НСЗУ: в Бюджете-2021 недостаточно средств для вакцинации от COVID-19

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В новом бюджете на 2021 год заложено 123 млрд на медицину, этого будет недостаточно, для повышения финансирования первичного звена медицинской помощи и вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Национальной службы здоровья Украины.

"В новом бюджете на 2021 год на здравоохранение, на Программу медицинских гарантий 2021 намерены выделить 123 млрд грн. Бюджет на медицину - сейчас один из главных вопросов для страны. НСЗУ понимает, что в условиях пандемии экономика переживает значительный спад. НСЗУ будет эффективно и прозрачно распределять каждую сумму средств на Программу гарантий. Но при условии выделения 123 миллиардов на ПМГ 2021 не будет средств на несколько очень важных для страны и граждан вещей... Чтобы преодолеть пандемию, нужно закладывать средства не только на лечение, а и на предотвращение инфицирования. Самый надежный способ - это вакцинация. В бюджете объемом 123 млрд в программе медицинских гарантий 2021 недостаточно средств для повышения финансирования первичного звена медицинской помощи и вакцинации от COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это вопрос национальной безопасности и правительства США и Германии и еще многих стран уже готовятся к масштабному проекту вакцинации.

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"И со стороны Украины будет ответственным и взвешенным шагом - выделить на это средства и обеспечить граждан защитой от болезни... В предложенном бюджете на 123 млрд на лечение пациентов с COVID-19 на весь год предусмотрено лишь 14,5 млрд грн. Учитывая динамику заболеваемости и рост нагруженности на систему, уже во втором квартале нам придется в десять раз уменьшить расходы на лечение пациентов с COVID-19. И отказаться от доплат врачам за работу с такими пациентами", - отмечают в НСЗУ.

Сообщается, что также при бюджете в 123 млрд НСЗУ не сможет ввести доплаты за достижения индикаторов качества для первичной и экстренной помощи.

"А это - как раз об изменениях к лучшему, которые должен почувствовать пациент: семейные врачи лучше оказывают помощь, экстренка быстро везет пациента именно туда, где его могут спасти. Также НСЗУ придется уменьшить количество услуг по ранней диагностике рака, которые государство оплатит пациентам. А онкологические заболевания - среди лидеров по причинам смертности в Украине. Пандемия очень четко определила приоритеты на уровне государства. Сейчас очень важно со всей ответственностью подойти к вопросам организации и финансирования системы здравоохранения, чтобы государство было способно и вовремя предотвратить, и быстро отреагировать на вызовы", - суммируется в сообщении.

Напомним, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что на этой неделе в Верховной Раде не произойдет рассмотрение проекта государственного бюджета на 2021 год, возможно, он будет рассмотрен на внеочередном заседании на следующей неделе.

Также напомним, в течение 2021 года в Министерстве здравоохранения планируют прививать 20 млн 851 тыс. украинцев от COVID-19.

Источник: УНН
Теги: медицина, Украина, вакцина, Коронавирус, Бюджет-2021
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