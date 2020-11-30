Посол Украины раскритиковал Бундестаг за затягивание с признанием Голодомора геноцидом

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Посол Украины в Федеративной Республике Германия Андрей Мельник раскритиковал Бундестаг из-за затягивания с признанием Голодомора геноцидом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба посольства Украины в Федеративной Республике Германия.

В частности, глава дипмиссии в интервью “Почему Бундестаг никак не осмелится признать Голодомор геноцидом?” назвал “разочарованием то, каким образом в Бундестаге обращаются с голодомором и насколько легкомысленно относятся к этой центральной для каждого украинском теме”.

Указано, что главной причиной для Бундестага не заниматься Голодомором является, очевидно, страх перед дальнейшей конфронтацией с путинской Россией, что посол называет “позорным”.

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Автором интервью, которое опубликовали в журнале “Cicero”, является Рихард Герцинґер. Сообщается, что журнал имеет аудиторию в 500 тыс. читателей и эта статья о Голодоморе является лучшей, что когда-либо печаталась в немецких СМИ.

“С прорывом Украины в новую эру демократии и независимости от российского господства после ”Революции Достоинства“, начавшаяся семь лет назад на Майдане, Голодомор переместился в эпицентр украинской национальной памяти. Теперь страна страстно стремится к всемирному признанию исторической несправедливости, которая была ей причинена. Однако Германия до сих пор никак не может сама себя преодолеть, чтобы удовлетворить это желание ... Ни страх перед конкуренцией жертв, ни споры вокруг юридических дефиниций не должны стать на пути официального историко-политического жеста солидарности с Украиной ... Однако его осуждением Немецкий Бундестаг подал бы сигнал единства с Украиной, что после длительной многострадальной истории осуществляет новый мужественный разбег под лозунгами демократии и европейских ценностей свободы”, - написал Рихард Герцинґер.

Напомним, США, Канада и страны ЕС выступили с заявлениями о Дне памяти жертв Голодомора.