Качура подал депутатское обращение в СБУ из-за исполнения депутатами на Закарпатье гимна Венгрии

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Нардеп от “Слуги народа” Александр Качура направил в Службу безопасности Украины депутатское обращение в связи с исполнением гимна Венгрии после присяги новоизбранными депутатами Сюртовской ОТГ Закарпатской области. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.

“Направил сегодня депутатское обращение в СБУ. Новоизбранные депутаты Сюртовской ОТО Закарпатской области после присяги решили спеть государственный гимн Венгрии”, - написал Александр Качура.

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Напомним, депутаты местного ОТО на Закарпатье после присяги пели гимн Венгрии.