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Шмыгаль обсудил с Эрдоганом торгово-экономическое сотрудничество Украины с Турцией

Шмыгаль обсудил с Эрдоганом торгово-экономическое сотрудничество Украины с Турцией

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Во время рабочего визита в Турецкую Республику 30 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество, а также в сфере транспорта и оборонно-промышленного комплекса. Об этом с ссылкой на пресс-службу украинского правительства сообщает УНН.

“Турецкая Республика является одним из ключевых торговых партнеров Украины. В то же время мы имеем большой потенциал и возможности для расширения двустороннего товарооборота. Речь идет не только о сырье, но и о продуктах переработки и готовой продукции”, — отметил Шмыгаль.

По его словам, одним из важнейших вопросов повестки дня двусторонних отношений Украины и Турции является завершение переговоров о заключении Соглашения о свободной торговле.

“Считаю, что наши страны имеют достаточный потенциал для того, чтобы объем общей торговли вырос минимум вдвое, до 10 млрд долларов в год. Учитывая фактор соседства и объемы торговли между нашими странами, Украина заинтересована в заключении амбициозного, всеохватывающего Соглашения для максимального использования его потенциала”, — подчеркнул глава украинского правительства.

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В разговоре с Эрдоганом Шмыгаль также отметил, что одним из приоритетов реформ в Украине является привлечение инвестиций в государственный сектор экономики, в частности на основе государственно-частного партнерства.

“Турция имеет успешный опыт в сфере реализации масштабных инфраструктурных проектов по формуле государственно-частного партнерства. Нам этот опыт очень интересен. Поэтому ожидаем, что третье заседание Украинско-турецкой рабочей группы по вопросам государственно-частного партнерства состоится уже в ближайшее время”, — сказал премьер-министр.

Глава правительства подчеркнул, что одним из эффективных механизмов развития сотрудничества Украины и Турции в сфере энергетики является проведение заседания украинского-турецкой Рабочей группы по вопросам энергетики.

“Такой формат позволит обсудить весь спектр возможных направлений сотрудничества в энергетической отрасли, и укрепить двусторонние отношения на пути к экономическому росту обеих стран”, — считает Шмыгаль.

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Во время встречи стороны обсудили сотрудничество в сфере оборонно-промышленного комплекса и согласились, что Украина и Турция в дальнейшем будут координировать усилия по борьбе с пандемией COVID-19 и ее последствиями для экономики. Премьер-министр также поблагодарил Реджепа Эрдогана и Турцию за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Турция будет надежным партнером Украины в международном координационном механизме “Крымская платформа”.

Источник: УНН
Теги: Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, Денис Шмыгаль
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