Украина готовит санкции против австрийской компании из-за строительства в оккупированном Севастополе

КИЕВ. 1 декабря. УНН. У Украины есть основания полагать, что известное австрийское архитектурное бюро Coop Himmelblau участвует в строительстве оперного театра в оккупированном Севастополе. Об этом на своей странице в Facebook заявил Посол Украины в Австрии Александр Щерба, передает УНН.

“Уже некоторое время курсируют слухи об участии архитектурного бюро Coop Himmelblau во флагманском проекте Путина в Крыму — сооружении оперного театра в оккупированном Севастополе. В начале октября я позвонил директору бюро Вольфу Приксу и пытался убедить его не разрушать свою репутацию участием в этой косвенной и в то же время однозначной легитимизации аннексии. К сожалению, он не прислушался к моим аргументам”, — сообщил Щерба.

По его словам, сейчас слухи живо подтверждаются российскими СМИ.

“Мне не остается ничего другого, как выразить сожаление и сообщить архитектору Приксу, что Украина серьезно изучает вопрос введения санкций в отношении него и его бюро. Наши партнеры по всему миру будут уведомлены, что когда-то респектабельное архитектурное бюро заключает сейчас сомнительные сделки с Путиным”, — резюмировал дипломат.

Как сообщал УНН, во время заседания Комитета ассоциации между Украиной и ЕС первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова призвала усилить давление на Российскую Федерацию, в частности путем расширения санкций в ответ на организацию незаконных “выборов” на временно оккупированных территориях Крыма и Севастополя.