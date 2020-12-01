Обыски на Закарпатье: в МИД Венгрии угрожают Украине НАТО и вызвали посла

КИЕВ. 1 декабря. УНН. На обыски, которые Служба безопасности Украины провела на Закарпатье у лидеров венгерского нацменьшинства, на своей странице в Facebook отреагировал министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, передает УНН.

“В Украине снова продолжаются непонятные политические качели относительно венгерских партий и венгерского меньшинства. Через недопустимость таких действий вызвали Посла Украины в Венгрии Любовь Непоп для того, чтобы выразить свое недовольство действиями руководства Украины”, — заявил глава МИД Венгрии.

По словам венгерского министра, сегодня он планирует встретиться с представителем НАТО, чтобы обсудить вопросы дальнейшего блокирования членства Украины в Альянсе.

Напомним, нардеп от “Слуги народа” Александр Качура направил в СБУ депутатский запрос в связи с исполнением гимна Венгрии после присяги новоизбранными депутатами Сюртовской ОТГ Закарпатской области. Ранее сообщалось, что СБУ провела обыски в благотворительном фонде на Закарпатье из-за возможного вмешательства в политическую ситуацию в Украине.