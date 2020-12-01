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Локдаун в Украине, угрозы Венгрии и ситуация на Донбассе - главные события суток

Локдаун в Украине, угрозы Венгрии и ситуация на Донбассе - главные события суток

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Украине из-за коронавируса на новогодние праздники планируют ввести полный локдаун. В НАТО видят усиление позиций России после событий в Нагорном Карабахе и Беларуси. Венгрия угрожает Украине после обысков нацменьшинств на Закарпатье. Об этих и других новостях за прошедшие сутки в обзоре УНН.

В Украине обсуждают полный локдаун из-за COVID-19

В Украине планируют ввести полный локдаун из-за распространения COVID-19 на три недели. По словам народного депутата Александра Дубинского, ограничения могут ввести с 24 декабря по 15 января, однако точной даты пока нет.

В Минздраве настаивают, что трехнедельный локдаун Украине нужен, поскольку в январе-феврале будет сезонная заболеваемость гриппом и нужно будет госпитализировать людей еще и с этой болезнью. Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов предупредил, что если украинским медикам не повысят зарплату, они начнут массово выезжать работать за границу.

Председатель Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев считает, что в Украине нужно вводить срочный локдаун из-за того, что очень быстро растут тяжелые случаи COVID-19, и ситуация является угрожающей. Он также заявил, что Украина не получит очередной транш от МВФ до конца года.

В то же время, в МВФ заявили, что из-за пандемии, экономический рост в зоне евро в первом квартале 2021 года будет более слабым, чем ожидалось, если ситуация с коронавирусом качественно не изменится в ближайшие месяцы.

По мнению начальника ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олега Рубана, в Украине необходимо вводить локдаун минимум на три недели, а в отличие от “карантина выходного дня” ограничения должны касаться работы общественного транспорта, в частности метро.

Однако мэр Львова Андрей Садовый, комментируя локдаун, заявил, что Рождество отменить нельзя, поскольку “в настоящее время во Львове особая атмосфера”.

Ситуация в Нагорном Карабахе

С начала обострения ситуации в Нагорном Карабахе со стороны Азербайджана погибли 93 мирных жителя, более 410 человек были ранены. Такую цифру привели в генпрокуратуре Азербайджана.

В Армении после договоренностей о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе оппозиция требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна. В Ереване продолжаются протесты. В понедельник вечером полиция начала задержания активистов, которые пытались перекрыть центральный проспект Еревана Маштоца, требуя отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

На фоне протестов президент Армении Армен Саркисян обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой помочь вернуть на родину военнопленных и заложников, находящихся в Азербайджане.

Эксперты сравнили конфликты на Донбассе и в Карабахе

По мнению американского генерала Бена Ходжеса, конфликт в Нагорном Карабахе связан с Донбассом и Крымом. Он убежден, что и Европа, и США должны больше уделять внимания ситуации в Черноморском регионе, как в сфере инвестиций, так и в сфере безопасности.

С ним согласен спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, который отметил, что эксперт предлагает Украине начать двигаться в сторону реинтеграции с привлечения иностранных инвестиций и параллельно двигаться с военной точки зрения. Арестович назвал три ключевые вещи, о которых говорил американский генерал Бен Ходжес в отношении Украины с точки зрения ЕС и НАТО.

В то же время в НАТО видят усиление позиций России после событий в Карабахе и Беларуси. На заседании Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел, которое пройдет 1-2 декабря в формате видеоконференции, НАТО рассмотрит усиление военных позиций России в мире, в том числе в контексте событий в Нагорном Карабахе и Беларуси.

Обыски на Закарпатье и конфликт с Венгрией

Нардеп от “Слуги народа” Александр Качура направил в СБУ депутатский запрос в связи с исполнением гимна Венгрии после присяги новоизбранными депутатами Сюртовской ОТГ Закарпатской области. Ранее стало известно, что СБУ провела обыски в благотворительном фонде на Закарпатье из-за возможного вмешательства в политическую ситуацию в Украине.

После этого в МИД Венгрии возмутились ситуацией, а его глава Петер Сиярто начал угрожать Украине, что будет блокировать переговоры по вступлению в НАТО. Министр иностранных дел Венгрии также заявил, что в МИД вызвали украинского посла для объяснений. Реакции МИД Украины на данную ситуацию пока нет.

Источник: УНН
Теги: Россия, НАТО, Донбасс, Украина, Венгрия, Евросоюз, Нагорный Карабах, Коронавирус, карантин, Ужгород и Закарпатье
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