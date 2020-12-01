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Арестович объяснил, почему Украина созывает внеочередное заседание ТКГ
Арестович объяснил, почему Украина созывает внеочередное заседание ТКГ
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Россия продолжает блокировать работу КПВВ на Донбассе — Арестович

Россия продолжает блокировать работу КПВВ на Донбассе — Арестович

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Россия продолжает блокировать работу контрольно-пропускных пунктов (КПВВ) на Донбассе, несмотря на усилия украинской стороны и уговоры ОБСЕ. Об этом в эфире ТК “Дом” рассказал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович, передает УНН.

“В Счастье на КПВВ открыли ЦПАУ — 80 административных услуг, открыли отделение Ощадбанка, которое две тысячи клиентов может принять. Мы сделали зеленый коридор, который позволяет малоподвижным пенсионерам пройти вне очереди и получить услуги. Российская сторона их не выпускает”, — говорит Арестович.

По его словам, на поведение России в отношении возобновления работы КПВВ на Донбассе пытался повлиять представитель ОБСЕ в гуманитарной подгруппе ТКГ Тони Фриш, но пока безуспешно.

“Первая же семья с детьми и чемоданами, когда 10 ноября открылось КПВВ в Счастье, прошла три километра, потом развернулась и пошла обратно. Люди готовы ходить с обеих сторон, потому что есть насущные проблемы — экономические, социальные, родственные. Даже оформление документов в ЦПАУ — это вопросы наследства, вопросы собственности, получение свидетельства о рождении или смерти. В ЦПАУ все это готовы делать, и такие ЦПАУ будут открыты до Чонгара на всех КПВВ. Но россияне не выпускают людей, отказываются это делать”, — рассказал Арестович.

Как сообщал УНН, по словам спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, процесс реинтеграции оккупированных территорий Донбасса уже идет, а процесс деоккупации намного сложнее.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Россия, Донбасс, КПВВ
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