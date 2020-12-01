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Конвенция СЕ о доступе к официальным документам с сегодняшнего дня вступает в силу

Конвенция СЕ о доступе к официальным документам с сегодняшнего дня вступает в силу

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Конвенция Совета Европы о доступе к официальным документам (конвенция Тромсе) с сегодняшнего дня вступает в силу. Это произошло потому, что Украина стала 10-й страной, которая ратифицировала и запустила в действие процесс вступления в силу этой конвенции, передает УНН.

Так, документ вступает в силу в первый день месяца, следующего по истечении трехмесячного срока с даты, когда 10 государств - член Совета Европы ратифицировали конвенцию, то есть с 1 декабря 2020 года.

Конвенция Совета Европы о доступе к официальным документам (Конвенция Тромсе) - это первый международный обязательный документ, который закрепляет право на доступ к официальным документам, создаваемых органами государственной власти.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №0032, поданный Президентом Зеленским, о ратификации Конвенции Совета Европы о доступе к официальным документам.

Как сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапаров, Украина ранее передала в секретариат Совета Европы грамоты о ратификации конвенции Тромсе - о доступе к официальным документам.

Источник: УНН
Теги: Совет Европы, конвенция, документы, доступ
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