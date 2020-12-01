Кризис ФЛП: профильный комитет срочно соберется для разработки законопроекта

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков дал поручение профильному комитету безотлагательно собраться и разработать дополнительный законопроект для урегулирования кризиса, связанного с урегулированием вопроса ФЛП, передает корреспондент УНН.

"Состоялось заседание председателей депутатских фракций и групп с руководством парламента. На нем достигли следующего решения: сейчас, в 12:00, я даю поручение профильному комитету безотлагательно собраться и, исходя из тех законопроектов, которые зарегистрированы, разработать дополнительный законопроект, так называемый "законопроект-д", для урегулирования того кризиса, который мы наблюдаем уже не первый день на улице, связанного с урегулированием вопроса ФЛП", - сказал Разумков.

С этим согласились все депутатские фракции и группы, отметил он.

"Я надеюсь, после решения комитета я получу письмо от всех фракций и групп о применении процедуры ad hoc и рассмотрении этого вопроса на сегодняшнем пленарном заседании, и оно будет проголосовано за основу и в целом", - заявил председатель ВРУ.

Добавим, такое решение в парламенте приняли на фоне протестов предпринимателей, которые продолжаются под станами Верховной Рады и сегодня.

Отметим, накануне Дмитрий Разумков заявил, что парламентариям нужно будет завершить этот вопрос с ФЛП до конца текущего года.

Напомним, 17 ноября парламентарии не приняли за основу законопроект об отсрочке кассовых аппаратов для ФЛП. За соответствующий законопроект проголосовали 17 народных депутатов Украины, чего не хватило для его принятия.