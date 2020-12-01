Рада отправила на доработку законопроект об электронных коммуникациях

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Верховная Рада Украины направила в комитет на доработку закон об электронных коммуникациях №3014, которым устанавливаются полномочия государства в управлении деятельностью электронных коммуникаций, с предложениями Президента Украины. Соответствующее решение поддержали 298 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

"Этот закон не был подписан Президентом, и... возвращается в ВР для повторного рассмотрения со следующими замечаниями и предложениями. Первое - вопреки ст. 92 Конституции Украины, которая закрепила перечень вопросов, которые определяются исключительно законом Украины, закон содержит ссылкой на порядок закрепления определенных порядков не законом, а подзаконными нормативно-правовыми актами", - сказал во время выступления в Раде представитель Президента в Конституционном Суде Украины, народный депутат Федор Вениславский.

В частности, по его словам, речь идет о порядке доступа к информации, размещенной на электронной регуляторной платформе, и к земельным участкам и инфраструктуры для развертывания, создания и эксплуатации электронных телекоммуникационных сетей, а также планирования и развития собственных телекоммуникационных сетей.

"Второе замечание - Президент Украины отмечает, что принятый парламентом закон также не устанавливает требования по структуре собственности субъектов предоставления электронных телекоммуникационных сетей и услуг на территории Украины, что может привести к осуществлению такой деятельности физическими и юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных юрисдикциях, резидентами страны, признанной ВРУ государством-агрессором, и, соответственно, нанести ущерб национальной безопасности Украины", - сказал нардеп.

Он отметил, что с учетом внешнеполитических и внутренних условий, определенных Национальной стратегией Украины, Президент видит необходимым сохранение существующего подхода к определению структуры собственности определенных субъектов. Кроме того, сказал Вениславский, Президент считает недопустимым неучет в законе ситуации, требующей экстренных действий органов государственной власти Украины в случае угроз национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека.

"Третье: отдельные замечания касаются предоставления права регуляторного органа в сфере электронной коммуникации и радиочастотного спектра принимать решения, которые отнесены к исполнительным документам. При этом, не определен порядок принятия таких решений, требований к исполнительным документам, срок предъявления их к исполнению, а также порядка защиты прав заявителей", - сказал во время выступления представитель Президента в КСУ.

Он отметил, что Президент предлагает доработать законопроект для приведения его в соответствие с основным Законом государства, устранением существующих пробелов и недостатков путем возвращения в комитет по цифровой трансформации для доработки.

Так, соответствующее решение поддержали 298 народных депутатов Украины.

Так, законопроектом предусматривалось установление полномочия государства по управлению и регулированию деятельности в сфере электронных коммуникаций, а также права, обязанности и принципов ответственности физических и юридических лиц, участвующих в данной деятельности или которые пользуются электронными коммуникационными услугами.

Также законопроектом устанавливаются правовые основы деятельности поставщиков электронных коммуникационных сетей или услуг.

В то же время, после принятия за основу Президент Владимир Зеленский ветировал закон, а также предоставил свои предложения к нему.

В предложениях главы государства значится, в частности, что законом предлагается установить, что информация об электронных коммуникационных услугах, полученные конечным пользователем, может предоставляться в случаях и порядке, определенных законом, при наличии решения суда. В остальных случаях указанная информация может распространяться только при наличии предварительного согласия конечного пользователя, выраженной в письменной или любой другой форме, что позволяет сделать вывод о факте предоставления им согласия.

"В приведенных положениях Закона не учтены ситуации, требующие экстренных действий государственных органов в случае угроз национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека", - значится в предложениях Зеленского.

Напомним, в июне этого года Рада приняла за основу законопроект об электронных коммуникациях. Также сообщалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) определило коррупционные риски в проекте закона об электронных коммуникациях, который будет регулировать стоимость интернета и мобильной связи.