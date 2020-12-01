Рада поддержала законопроект о признании гуманитарной помощью грузов на местах

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Народные депутаты приняли за основу с предложением комитета по учету предложенных уточнений при подготовке ко второму чтению законопроект № 3527 о внесении изменений в статью 5 Закона Украины "О гуманитарной помощи". Соответствующее решение поддержали 226 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект акта разработан для обеспечения оперативности принятия решений на местах, имеет цель выполнения задач, предусмотренных из мер обеспечения материально-техническими средствами, реформой местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине.

В законопроекте предполагается расширить полномочия Совета министров Автономной Республики Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций о признании гуманитарной помощью грузов весом до 12 тонн.

Как сообщал УНН, гуманитарные организации просят 168 млн долларов в помощь пострадавшим на Востоке Украины.