ВР поддержала проект закона об увеличении соцпомощи определенным категориям детей с инвалидностью

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Верховная Рада Украины поддержала проект закона № 3573 о повышении детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов, размера государственной социальной помощи. Соответствующее решение поддержал 321 народный депутат Украины, передает корреспондент УНН.

Так, проектом акта предусматривается установить, что размер государственной социальной помощи детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов, увеличивается на 50%.

Согласно пояснительной записке, реализация акта потребует дополнительных расходов из государственного бюджета. Покрытие расходов на выплату государственной социальной помощи будет осуществляться за счет средств Государственного бюджета Украины в пределах бюджетной программы Минсоцполитики "Выплата некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплата услуг отдельным категориям населения".

По предварительным расчетам объем средств, необходимых для выплаты повышенного размера государственной социальной помощи детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов, составит 783,10 тыс. грн ежегодно.

Напомним, ранее сегодня народные депутаты поддержали законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком.