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Рада приняла предоставление налоговой льготы для подрядчиков дорожного проекта с Польшей

Рада приняла предоставление налоговой льготы для подрядчиков дорожного проекта с Польшей

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом с необходимыми технико-юридическими правками законопроект, которым предусматривается предоставить налоговую льготу на поставку товаров в Украину в рамках договора с Польшей о предоставлении 100 млн евро кредита на обустройство дорог и пунктов пропуска через таможенную границу на границах с Польшей. Соответствующее решение поддержали 304 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

Так, согласно пояснительной записке, целью принятия законопроекта №3039а является разблокирование использования кредита, предоставляемого в соответствии с Договором между Правительством Украины и Правительством Республики Польша о предоставлении кредита на условиях связанной помощи от 09.09.2015, а также внесение изменений в связи с созданием долгового агентства Украины.

Как ранее отмечал глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, в 2016 году ВР был ратифицирован договор между Украиной и Польшей о предоставлении кредита на сумму до 100 млн евро на обустройство дорог общего пользования и пунктов пропуска через таможенную границу на границах с Польшей.

Законопроект, по его словам, предоставляет льготу, облагает по нулевой ставке операции по поставке товаров и услуг на таможенные территории Украины, которые осуществляются непосредственно исполнителями по этому договору, а также представительствами, которые эти исполнители зарегистрируют на таможне.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Польша, налоги, льготы, законопроект, дорога
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