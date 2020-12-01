Таран: Украина надеется получить ПДЧ в следующем году на саммите НАТО

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Украина четко очерчивает свои амбиции получить План действий по членству в НАТО и надеется на всестороннюю политико-военную поддержку для принятия такого решения на следующем саммите Альянса в 2021 году. Об этом во время брифинга заявил министр обороны Украины Андрей Таран, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Проинформируйте, пожалуйста, свои столицы, что мы будем надеяться на вашу всестороннюю политико-военную поддержку для принятия такого решения на следующем саммите НАТО в 2021 году. Это станет практическим шагом и демонстрацией преданности решениям Бухарестского саммита 2008 года", - заявил Таран.

По его словам, сегодня курс Украины на полноправное членство в НАТО закреплен в Конституции Украины. А быстрое получение Плана действий по членству в НАТО - цель, зафиксированная в недавно принятой Стратегии национальной безопасности Украины.

"Мы верим, что для НАТО было бы правильным решение о членстве в Альянсе Украины и Грузии. Наши страны имеют много общего. Это постсоветские республики, это страны, которые подверглись агрессии со стороны России. С нашей точки зрения, потенциальное членство в НАТО Украины и Грузии будет иметь существенное влияние на евроатлантическую безопасность и стабильность, в частности, в Черноморском регионе", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина ожидает увидеть в новой стратегии НАТО на 10 лет перспективу получения Плана действий по членству в организации.

Напомним, 12 июня Украина получила статус партнера с расширенными возможностями НАТО. Это дает Украине определенные преимущества, перечень которых предоставили в офисе Стефанишиной.