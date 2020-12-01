Рада вернула комитета законопроект о "инвестнянях"

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Верховная Рада Украины вернула комитету для подготовки на повторное второе чтение законопроект № 3760 о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями, инициированный Президентом Владимиром Зеленским. Соответствующее решение поддержали 245 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

“Учитывая, что поставленные на подтверждение правки не были поддержаны некоторыми нашими коллегами. Это разбалансировало полностью закон. Этот закон, если он будет принят в том виде, в каком он есть, не будет работать. Поэтому мы бы предлагали проголосовать на второе повторное чтение этот закон, доработать, найти общий язык с коллегами, не предоставивших голоса, и повторно вынести в зал”, — отметил председатель комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

Нардепы поддержали предложение о направлении в комитет для подготовки на повторное второе чтение законопроект.

Отметим, сегодня в Раде нардепы рассмотрели поправки к проекту закона, в результате было поддержано пять поправок — лишь часть из поддержанных комитетом.

Так, законопроектом предусматривается закрепление статуса государственного учреждения, в состав которой входят инвестиционные менеджеры и которое уполномочивается Кабмином на сопровождение инвесторов в процессе подготовки и осуществления инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

Законопроект устанавливает, что государственная поддержка может предоставляться инвестору в форме налоговых льгот путем строительства/реконструкции некоторой инфраструктуры (автомобильные дороги, линии связи, инженерные коммуникации и т.п.) за счет государства. При этом общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект.

Отмечается, что размер инвестиций в проект должен составлять не менее эквивалента 30 млн евро. В процессе реализации проекта должно обеспечиваться создание не менее 150 рабочих мест со средней заработной платой работников не менее чем на 15% выше средней заработной платы в соответствующей отрасли в регионе в предыдущем календарном году.

Срок реализации проекта не должен превышать 5 лет.

Также законопроектом предусматривается введение института специального инвестиционного договора, который будет заключен между инвестором и правительством Украины в рамках осуществления инвестиционного проекта со значительными инвестициями.

Напомним, Верховная Рада в июле сократила сроки внесения альтернативных законопроектов в проект закона № 3760, поданный Президентом Украины Владимиром Зеленским.