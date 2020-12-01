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В Украине с сегодняшнего дня выросли страховые выплаты

В Украине с сегодняшнего дня выросли страховые выплаты

КИЕВ. 1 декабря. УНН. С сегодняшнего дня в Украине вырос прожиточный минимум и связанные с ним страховые выплаты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования Украины.

"С 1 декабря 2020 года в Украине планово увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц - с 2197 гривен до 2270 гривен. Соответственно возросла сумма связанных с ним единовременных пособий, финансируемых Фондом социального страхования Украины для пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также лиц, имеющих право на выплаты в случае потери кормильца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для лиц, у которых право на страховые выплаты от Фонда настало с 1 декабря этого года, размер помощи составит:

- пострадавшему в результате несчастного случая на производстве в соответствии со степенью утраты профессиональной трудоспособности (максимально 17 размеров прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц, при 100% утрате трудоспособности) - 38 590 грн;

- семьи в случае смерти потерпевшего (100 размеров прожиточного минимума) - 227 тыс. грн;

- иждивенцу в случае смерти потерпевшего (20 размеров прожиточного минимума) - 45 400 грн.

Указано, что ранее эти выплаты составляли 37 349 грн, 219 700 грн и 43 940 грн соответственно.

Напомним, в Украине с сегодняшнего дня выросли прожиточный минимум и пенсии.

Источник: УНН
Теги: Украина, страхование, выплаты, Фонд социального страхования
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