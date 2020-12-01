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Локдаун 100% будет: Данилов назвал возможную дату

Локдаун 100% будет: Данилов назвал возможную дату

Алексей Данилов

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Украине локдаун точно будет введен, единственный вопрос - когда именно - в декабре, или с 2 января. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телеканала "Украина 24", передает корреспондент УНН.

"Внедрение локдауна обсуждается уже не первый раз. Локдаун, который мы ввели прошлый раз дал свои результаты. Мы смогли подготовиться к процессам, которые нас ждали по COVID-19. Все будет зависеть от того, какую мы будем иметь информацию для анализа в ближайшие дни", - сказал Данилов.

По его словам, сейчас идет обсуждение по срокам введения локдауна.

"То, что локдаун будет вводиться в нашей стране - да. Единственное - это вопрос времени, когда он будет вводиться. Будет он вводиться в декабре или с 2 января. Идет дискуссия со специалистами по этому вопросу. Вчера у Владимира Зеленского прошло большое совещание, которое длилось довольно долго. То, что локдаун будет - это 100%. Но я хочу подчеркнуть, что это зависит от нашего населения и от того, как мы будем относиться друг к другу и соблюдать рекомендации", - рассказал Данилов.

Также отметил, что ситуацией с эпидемией должна активно заниматься власть на местах.

"Есть регионы, где сегодня ситуация непростая: Киев, Днепр, Одесса и другие, а есть территории, где замедлено распространение эпидемии. Сегодня у нас уже избраны новые органы самоуправления, в СНБО идет мониторинг того, что происходит в местных советах, и мы очень удивлены, чем они занимаются. Они делают все, что угодно, кроме выяснения ситуации, что происходит с коронавирусом на их территории ...", - отметил Данилов.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав не будет рекомендовать продлевать сроки карантина выходного дня в Украине, который действовал в ноябре.

Как сообщалось, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что на следующей неделе Верховная Рада примет решение об эффективности "карантина выходного дня" - после того, как ознакомится с его результатами.

Напомним, народный депутат Александр Дубинский заявил, что Кабинет министров планирует ввести полный локдаун на три недели с 24 декабря по 15 января. В то же время пресс-секретарь Президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что возможность локдауна сохраняется, однако пока точной даты нет.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Украина, карантин
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