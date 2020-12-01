Исполнение депутатами на Закарпатье гимна Венгрии: в СБУ начали проверку

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Служба безопасности Украины проверяет информацию о возможных признаках противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины, которые после присяги пели гимн Венгрии, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УСБУ в Закарпатской области.

"На Закарпатье Служба безопасности Украины в рамках определенной законодательством компетенции проверяет информацию о возможных признаков противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины", - говорится в сообщении.

В СБУ напомнили, что 21 ноября 2020 года во время принятия присяги депутатами Сюртовской сельской объединенной территориальной общины, по инициативе председателя, часть избранников исполнила национальный гимн Венгрии.

"Полученные Службой материалы по этому событию пока тщательно проверяются. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования", - говорится в сообщении.

Ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Качура направил в Службу безопасности Украины депутатское обращение в связи с исполнением гимна Венгрии после присяги новоизбранными депутатами Сюртовской ОТГ Закарпатской области.

Кроме того, народные депутаты из фракции "Слуга народа" Виталий Безгин и Александр Корниенко просят Офис генпрокурора и Службу безопасности Украины внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном совершении новоизбранными депутатами Сюртовской сельской территориальной общины (с.Сюрте Ужгородского района Закарпатской области) уголовных преступлений и немедленно начать досудебное расследование.