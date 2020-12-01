Шмыгаль встретился со Вселенским Патриархом Варфоломеем

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль во время рабочего визита в Турцию 30 ноября встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

"Премьер-министр Денис Шмыгаль во время рабочего визита в Турцию 30 ноября посетил Патриарший храм Святого Георгия Вселенского Православного Патриархата, где провел встречу со Вселенским Патриархом Варфоломеем. Глава правительства поблагодарил Вселенского Патриарха Варфоломея за приглашение принять участие в праздничной литургии по случаю празднования престольного праздника - Дня памяти апостола Андрея Первозванного", - говорится в сообщении.

Отмечается, что премьер-министр выразил благодарность Вселенскому Патриарху Варфоломею за предоставление Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины и за поддержку процесса ее признания другими поместными церквями.

Указано, что Денис Шмыгаль подчеркнул, что Православная Церковь Украина является надежным партнером государственных институтов в вопросах социального и гуманитарного служения. Государство, со своей стороны, поддерживает активную социальную деятельность церкви и придает ей в юридически обоснованных и возможных пределах полную социальную и экономическую поддержку.

Он отметил, что важным фактором развития религиозных процессов в Украине стало функционирование Ставропигии Вселенского Патриархата в Киеве.

"Кроме того, Премьер-министр выразил надежду, что Вселенский Патриарх Варфоломей по приглашению Президента Украины Владимира Зеленского посетит Украину. Со своей стороны, Вселенский Патриарх Варфоломей сообщил, что осуществит официальный визит в Украину в 2021 году на День Независимости", - указано в сообщении.

Напомним, УНН сообщал, что Вселенский патриарх Варфоломей посетит Украину в августе следующего года.