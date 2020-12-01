Главу Харьковского окружного админсуда отстранили от должности

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд отстранил на месяц от должности главу Харьковского окружного административного суда Ольгу Панченко, которую подозревают в даче взятки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"Во вторник, 1 декабря, следственная судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и отстранила подозреваемую от административной должности главы Харьковского окружного административного суда сроком на один месяц", - говорится в сообщении.

Как сообщается, 9 октября 2020 года ВАКС выбрал подозреваемой меру пресечения в виде личного обязательства.

Напомним, Служба безопасности Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой разоблачили главу Харьковского окружного административного суда на передаче взятки - 3 тысяч долларов.

Как сообщалось, руководительнице Харьковского окружного административного суда, разоблаченной на передаче взятки, было сообщено о подозрении.