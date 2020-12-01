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Верховный Суд отменил приговор экс-депутату из Крыма Ганышу

Верховный Суд отменил приговор экс-депутату из Крыма Ганышу

Василий Ганыш

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Верховный Суд отменил приговор бывшему депутату Верховной Рады АР Крым Василию Ганышу, который был приговорен к 12 годам заключения и вернул дело на повторное апелляционное рассмотрение. Об этом журналисту УНН сообщил его адвокат Андрей Руденко.

"Мы можем только подтвердить, что отменили приговор и повторно направили в апелляцию", - сказал адвокат.

Напомним, 26 мая Верховный Суд открыл кассационное производство по жалобе защиты бывшего депутата Верховной Рады АР Крым Василия Ганыша об обжаловании решения Киевского апелляционного суда.

Ранее Днепровский районный суд Киева приговорил к 12 годам лишения свободы за государственную измену бывшего депутата Верховной Рады АР Крым Василия Ганыша. Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор, которым бывший депутат Верховной Рады АР Крым Василий Ганыш приговорен к 12 годам лишения свободы за государственную измену.

Источник: УНН
Теги: Крым, Верховный суд, госизмена, приговор, депутаты
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